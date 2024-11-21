В четырех областях Казахстана из-за непогоды закрыли трассы

В Акмолинской области в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Астана — Ерейментау — Шидерты км 36−200 (участок с. Софиевка — гр. Павлодарской области).
В Павлодарской области в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов транспорта:
- на участке автодороги Кызылорда — Павлодар — Успенка — граница с Россией км 1135−1367 (участок гр. Карагандинской области — п. Атамекен);
- на участке автодороги Астана — Ерейментау — Шидерты км 200−254 (уч. гр. Акмолинской области — п. Шидерты);
- на участке автодороги Калкаман — Баянаул — Умиткер — Ботакара км 0−231 (уч. с. Калкаман — гр. Карагандинской области).
В Карагандинской области в связи ухудшением погодных условий в Павлодарской области вводится ограничение движения для всех видов транспорта:
- на участке автодороги Кызылорда — Павлодар км 970−1135 (участок гр. Павлодарской области — п. Ботакара);
- на участке автодороги Калкаман — Баянаул — Умиткер — Ботакара км 231−324 (участок г. Караганда — гр. Павлодарской области).
В Улытауской области в связи ухудшением погодных условий в Карагандинской области вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на участке автодороги «Кызылорда-Павлодар» км 756−788 (уч. п. Жанаарка — гр. Карагандинской области).
Ориентировочное открытие дороги — 22 ноября 2024 года в 07:00.