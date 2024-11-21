Указ о ликвидации украинской Гетманщины был подписан 260 лет назад

В 1762 году к власти в России пришла Екатерина II, свергнув своего мужа Петра III в ходе дворцового переворота. Ей претила идея любой автономии как таковой, и с первых дней правления она взяла курс на строительство централизованного государства. Доставшаяся ей в наследство Гетманщина была не чета себе образца эпохи Богдана Хмельницкого или Мазепы, когда Украина, по сути, могла вести свою внешнюю политику, лишь согласовывая ее с Москвой. Однако там все еще правили выборные полковники и сотники (полками и сотнями назывались территориальные единицы), а крестьяне были закрепощены куда менее, чем в остальной России. В глазах Екатерины такие подданные выглядели как волки, которых сколько ни корми, смотреть будут в лес. Теперь их надлежало по-настоящему одомашнить.