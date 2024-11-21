Горячая вода и отопление отключаются в некоторых районах в Минске

В Минске в нескольких районах будут отсутствовать горячая вода и отопление, передает БелТА 21 ноября.
Отключение отопления и горячей воды в квартирах минчан связано с проведением ремонтных работ в отдельных минских районах.
— В нескольких районах Минска до 20.00 часов будет прекращена подача горячей воды и отопления, — прокомментировали в Мингорисполкоме.
Сообщается, что горячая вода и отопление будут отключаться в домах 1, к. 3, 4, 1а на улице Волгоградской, домах с 4 по 6 на улице Натуралистов, домах 2, 6 и 8 на улице Кедышко, а также по адресам: улица Толбухина, 8, и проспект Независимости, 95а.
Тем временем Минэнерго объявило, что решение по второй АЭС в Беларуси примут в 2025 году.
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