Горячая вода и отопление отключаются в некоторых районах в Минске

Сообщается, что горячая вода и отопление будут отключаться в домах 1, к. 3, 4, 1а на улице Волгоградской, домах с 4 по 6 на улице Натуралистов, домах 2, 6 и 8 на улице Кедышко, а также по адресам: улица Толбухина, 8, и проспект Независимости, 95а.