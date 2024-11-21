Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горячая вода и отопление отключаются в некоторых районах в Минске

Жители нескольких районов Минска останутся без отопления и горячей воды.

Источник: Комсомольская правда

В Минске в нескольких районах будут отсутствовать горячая вода и отопление, передает БелТА 21 ноября.

Отключение отопления и горячей воды в квартирах минчан связано с проведением ремонтных работ в отдельных минских районах.

— В нескольких районах Минска до 20.00 часов будет прекращена подача горячей воды и отопления, — прокомментировали в Мингорисполкоме.

Сообщается, что горячая вода и отопление будут отключаться в домах 1, к. 3, 4, 1а на улице Волгоградской, домах с 4 по 6 на улице Натуралистов, домах 2, 6 и 8 на улице Кедышко, а также по адресам: улица Толбухина, 8, и проспект Независимости, 95а.

Тем временем Минэнерго объявило, что решение по второй АЭС в Беларуси примут в 2025 году.

А президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о повышение зарплат работникам бюджетных организаций.