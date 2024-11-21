Численность Уфы к 2042 году достигнет 1,3 млн человек

Расширение города будет происходить, как считают в администрации, за счет новых территорий и пригорода. Больше всего население вырастет в Демском, Уфимском районах, микрорайоне Затон, районе Южные ворота, Жилино, Зинино, Нагаево. Также людей прибавится в Карпово, Елкибаево, Федоровке, Самохваловке и около Восточного выезда.