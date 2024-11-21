Численность Уфы к 2042 году достигнет 1,3 млн человек

Численность населения Уфы к 2042 вырастет до 1 319 071 человека. Такой прогноз дали власти Уфы.
Расширение города будет происходить, как считают в администрации, за счет новых территорий и пригорода. Больше всего население вырастет в Демском, Уфимском районах, микрорайоне Затон, районе Южные ворота, Жилино, Зинино, Нагаево. Также людей прибавится в Карпово, Елкибаево, Федоровке, Самохваловке и около Восточного выезда.
Активно будут застраиваться район ТЦ «Планета» и Зеленая Роща.
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