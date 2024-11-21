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Одним из лучших признали таганрогский образовательный проект «Живая библиотека»

В Таганроге Центральная городская публичная библиотека победила в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.

Источник: Комсомольская правда

Таганрогский образовательный проект «Живая библиотека» признан одним из лучших этого года. А Центральная городская публичная библиотека имени Чехова победила в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.

Чтобы реализовать проект, библиотеке предоставили средства. На них было куплено интерактивное оборудование, мольберты для постеров и витрины для музейной экспозиции. Теперь с помощью мультимедийных технологий гости смогут познакомиться с историей. Также в библиотеке можно будет проводить квесты, интерактивные экскурсии, краеведческие уроки и мастер-классы по оцифровке старинных газет.

— Главными участниками образовательного проекта станут таганрогские подростки и молодежь, — отметила Светлана Камбулова.