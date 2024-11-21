Одним из лучших признали таганрогский образовательный проект «Живая библиотека»

Таганрогский образовательный проект «Живая библиотека» признан одним из лучших этого года. А Центральная городская публичная библиотека имени Чехова победила в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.
Чтобы реализовать проект, библиотеке предоставили средства. На них было куплено интерактивное оборудование, мольберты для постеров и витрины для музейной экспозиции. Теперь с помощью мультимедийных технологий гости смогут познакомиться с историей. Также в библиотеке можно будет проводить квесты, интерактивные экскурсии, краеведческие уроки и мастер-классы по оцифровке старинных газет.
— Главными участниками образовательного проекта станут таганрогские подростки и молодежь, — отметила Светлана Камбулова.