В Ростове на нескольких маршрутах дефицит автобусов составляет 60%

В Ростове на некоторые маршруты выходит 40 процентов автобусов от нормативного количества. Однако есть маршруты, где выходит сто процентов транспорта. А в среднем на городские маршруты выходит 71 процент автобусов. Об этом говорится на сайте городской администрации.
Сотрудники Департамента транспорта провели девять проверок общественного транспорта. В результате было выявлено 176 нарушений, что на 39 меньше, чем в прошлом году. Как говорится в сообщении, нарушения связаны с неисправностью системы обдува отопителей салона.
А сотрудниками Госавтоинспекции было составлено восемь протоколов об административных правонарушениях. Перевозчикам были направлены претензии.
Теперь комиссии предстоит изучить ситуацию с мойками автобусов.