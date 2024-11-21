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В Ростове на нескольких маршрутах дефицит автобусов составляет 60%

На городские маршруты в Ростове в среднем выходит 71 процент автобусов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове на некоторые маршруты выходит 40 процентов автобусов от нормативного количества. Однако есть маршруты, где выходит сто процентов транспорта. А в среднем на городские маршруты выходит 71 процент автобусов. Об этом говорится на сайте городской администрации.

Сотрудники Департамента транспорта провели девять проверок общественного транспорта. В результате было выявлено 176 нарушений, что на 39 меньше, чем в прошлом году. Как говорится в сообщении, нарушения связаны с неисправностью системы обдува отопителей салона.

А сотрудниками Госавтоинспекции было составлено восемь протоколов об административных правонарушениях. Перевозчикам были направлены претензии.

Теперь комиссии предстоит изучить ситуацию с мойками автобусов.