В Ростове на нескольких маршрутах дефицит автобусов составляет 60%

В Ростове на некоторые маршруты выходит 40 процентов автобусов от нормативного количества. Однако есть маршруты, где выходит сто процентов транспорта. А в среднем на городские маршруты выходит 71 процент автобусов. Об этом говорится на сайте городской администрации.