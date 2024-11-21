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В Ростове наказали водителя, нарушившего правила парковки

Ростовчанин пожаловался в ГАИ на водителя, припарковавшего авто на пешеходном переходе.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове на водителя, припарковавшего авто в неположенном месте, составили административный материал. Фото с нарушением в ГАИ прислал неравнодушный местный житель. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Как оказалось, в четверг, 21 ноября, на улице Подвойского в районе дома № 43 водитель припарковал свой «Лифан» на пешеходном переходе. Это заметил неравнодушный прохожий, сделал фото и сообщил о нарушении в Госавтоинспекцию.

Была проведена незамедлительная проверка. В отношении автомобилиста был составлен административный материал.

— Госавтоинспекция Ростовской области напоминает водителям о недопустимости движения и парковки на тротуарах и пешеходных переходах. Тротуары и пешеходные переходы предназначены для пешеходов, движение или стоянка транспортных средств по ним создает опасные ситуации и угрозу для жизни и здоровья людей и запрещено ПДД, — добавили в ведомстве.