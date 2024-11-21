В Ростове наказали водителя, нарушившего правила парковки

— Госавтоинспекция Ростовской области напоминает водителям о недопустимости движения и парковки на тротуарах и пешеходных переходах. Тротуары и пешеходные переходы предназначены для пешеходов, движение или стоянка транспортных средств по ним создает опасные ситуации и угрозу для жизни и здоровья людей и запрещено ПДД, — добавили в ведомстве.