В Ростове врачи спасли новорожденного с критическим пороком сердца

В Таганроге у новорожденного мальчика обнаружили критический врожденный порок сердца, который не диагностируется при беременности. Об этом сообщили в донском минздраве.
Ребенок родился с весом 3850 граммов. Когда врачи обследовали кроху, заподозрили у него критический врожденный порок сердца. После этого ребенка по санавиации доставили в донскую столицу в детское кардиохирургическое отделение Ростовской областной клинической больницы. И там диагноз подтвердился.
Тогда врачи решили провести срочную операцию малышу. Они сделали резекцию коарктации и пластику дуги аорты. Затем новорожденного перевели обратно в Таганрог. Сейчас мальчик уже находится дома.