В Ростове врачи спасли новорожденного с критическим пороком сердца

Ребенок родился с весом 3850 граммов. Когда врачи обследовали кроху, заподозрили у него критический врожденный порок сердца. После этого ребенка по санавиации доставили в донскую столицу в детское кардиохирургическое отделение Ростовской областной клинической больницы. И там диагноз подтвердился.