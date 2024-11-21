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В Ростове врачи спасли новорожденного с критическим пороком сердца

На Дону новорожденному провели операцию со сложным пороком сердца.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге у новорожденного мальчика обнаружили критический врожденный порок сердца, который не диагностируется при беременности. Об этом сообщили в донском минздраве.

Ребенок родился с весом 3850 граммов. Когда врачи обследовали кроху, заподозрили у него критический врожденный порок сердца. После этого ребенка по санавиации доставили в донскую столицу в детское кардиохирургическое отделение Ростовской областной клинической больницы. И там диагноз подтвердился.

Тогда врачи решили провести срочную операцию малышу. Они сделали резекцию коарктации и пластику дуги аорты. Затем новорожденного перевели обратно в Таганрог. Сейчас мальчик уже находится дома.