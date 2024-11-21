Врач Малиновская напомнила дончанам, что сидячая работа вызывает раздражительность и головные боли

Ростовчанам напомнили о вреде многочасовой сидячей работы в офисе. Об этом в интервью News.ru рассказала врач-физиотерапевт Светлана Малиновская.
По ее словам, долгое сидение за столом приводит к застою крови в организме, нарушению кровоснабжения. В итоге это провоцирует головные боли, повышенную утомляемость, нарушение сна, раздражительность и гипертонию.
— В совокупности это приводит к развитию синдрома повышенной усталости, — объяснила врач.
Чтобы не допустить таких последствий, Светлана Малиновская рекомендовала делать в работе перерыв каждые полтора часа. А еще выполнять упражнения. Так, чтобы расслабить грудную зону, нужно несколько раз поднимать и опускать руки с глубоким дыханием. Чтобы разгрузить поясничный отдел, можно несколько раз сделать наклоны. Причем зарядку следует делать во время проветривания помещения, так как это придаст бодрости.
С усталостью, по словам врача, поможет справиться обильное питье. А еще можно сделать гимнастику для глаз.
— Избегайте перекусов фастфудом или полуфабрикатами в течение дня, употребляйте овощи и фрукты, продукты, богатые клетчаткой, отдавайте предпочтение медленным, а не быстрым углеводам, — заключила доктор.