Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Малиновская напомнила дончанам, что сидячая работа вызывает раздражительность и головные боли

Ростовчанам рассказали, к чему может привести многочасовая сидячая работа.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчанам напомнили о вреде многочасовой сидячей работы в офисе. Об этом в интервью News.ru рассказала врач-физиотерапевт Светлана Малиновская.

По ее словам, долгое сидение за столом приводит к застою крови в организме, нарушению кровоснабжения. В итоге это провоцирует головные боли, повышенную утомляемость, нарушение сна, раздражительность и гипертонию.

— В совокупности это приводит к развитию синдрома повышенной усталости, — объяснила врач.

Чтобы не допустить таких последствий, Светлана Малиновская рекомендовала делать в работе перерыв каждые полтора часа. А еще выполнять упражнения. Так, чтобы расслабить грудную зону, нужно несколько раз поднимать и опускать руки с глубоким дыханием. Чтобы разгрузить поясничный отдел, можно несколько раз сделать наклоны. Причем зарядку следует делать во время проветривания помещения, так как это придаст бодрости.

С усталостью, по словам врача, поможет справиться обильное питье. А еще можно сделать гимнастику для глаз.

— Избегайте перекусов фастфудом или полуфабрикатами в течение дня, употребляйте овощи и фрукты, продукты, богатые клетчаткой, отдавайте предпочтение медленным, а не быстрым углеводам, — заключила доктор.