Врач Малиновская напомнила дончанам, что сидячая работа вызывает раздражительность и головные боли

Чтобы не допустить таких последствий, Светлана Малиновская рекомендовала делать в работе перерыв каждые полтора часа. А еще выполнять упражнения. Так, чтобы расслабить грудную зону, нужно несколько раз поднимать и опускать руки с глубоким дыханием. Чтобы разгрузить поясничный отдел, можно несколько раз сделать наклоны. Причем зарядку следует делать во время проветривания помещения, так как это придаст бодрости.