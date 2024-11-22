В Самаре разработали программу, дающую советы хирургам

Затем по виртуальной модели дефекта на 3D-принтере печатают направляющие для разрезов и распилов выбранного пластического материала. «Дополненная реальность» имеет настолько высокий коэффициент точности, что мы рассчитываем углы, под которыми будут закручены винты для крепления пластин на лоскуте с точностью до одного градуса", — отметил доктор. Пластины из титана также изготавливаются на 3D-принтере конкретно под геометрические параметры лица пациента.