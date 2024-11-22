В Самаре разработали программу, дающую советы хирургам

В Самарском государственном медуниверситете разработали программу, которая подбирает наиболее подходящий пластический материал для замещения дефектов. Это может быть фрагмент собственной кости из голени или лопатки пациента. Компьютер не только упрощает работу хирургов во время операции, но и делает ее более щадящей.
Сначала по данным КТ пациента выстраивается виртуальная модель дефекта. Затем в программу загружают все сведения. Программа анализирует данные и дает подсказку хирургу, какой пластический материал необходим. «Все просчитывается в автоматизированном режиме», — уточнил один из разработчиков проекта Владимир Ивашков.
Затем по виртуальной модели дефекта на 3D-принтере печатают направляющие для разрезов и распилов выбранного пластического материала. «Дополненная реальность» имеет настолько высокий коэффициент точности, что мы рассчитываем углы, под которыми будут закручены винты для крепления пластин на лоскуте с точностью до одного градуса", — отметил доктор. Пластины из титана также изготавливаются на 3D-принтере конкретно под геометрические параметры лица пациента.