Онкологи рассказали о росте заболеваемости раком среди жителей Кубани

С начала 2024 года более 23 тысяч человек в Краснодарском крае впервые узнали о наличии у себя злокачественного новообразования. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения журналистам телеканала «Краснодар». За последние три года на Кубани наблюдается увеличение заболеваемости раком на 12%, а по сравнению с предыдущим годом прирост составил 4%. Эксперты отмечают, что рост числа пациентов с такими заболеваниями обусловлен улучшением диагностики и большей доступностью профилактических мер.
«С начала года в рамках проекта проконсультировано более 56 тысяч жителей Краснодарского края. Выявлено около 900 злокачественных опухолей и более 2,3 тысяч предраковых состояний. Для сравнения, в 2023 году эти показатели составили 1,5 тысячи и 2,7 тысячи случаев соответственно», — сообщили медики.
Проект «Кубань против рака» способствовал раннему выявлению сотен опухолей и тысяч предраковых состояний. Наиболее распространенные формы рака следующие: среди женщин — рак молочных желез, рак кожи и рак матки; среди мужчин — рак предстательной железы, рак легких и рак кожи; среди детей — заболевания лимфатической и кроветворной тканей, опухоли головного мозга и рак щитовидной железы. Раннее выявление — ключ к успешному лечению. Врачи призывают жителей Краснодарского края внимательнее относиться к своему здоровью и регулярно проходить обследования.