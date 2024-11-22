Онкологи рассказали о росте заболеваемости раком среди жителей Кубани

С начала 2024 года более 23 тысяч человек в Краснодарском крае впервые узнали о наличии у себя злокачественного новообразования. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения журналистам телеканала «Краснодар». За последние три года на Кубани наблюдается увеличение заболеваемости раком на 12%, а по сравнению с предыдущим годом прирост составил 4%. Эксперты отмечают, что рост числа пациентов с такими заболеваниями обусловлен улучшением диагностики и большей доступностью профилактических мер.