Обнаружены ранее неизвестные соединения в хлорированной питьевой воде

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Американские и швейцарские химики обнаружили, что обработка воды при помощи хлораминов, популярного средства для хлорирования воды, приводит к образованию молекул из класса хлоронитрамидов, о присутствии которых в воде ученые в прошлом не подозревали. Об этом сообщила пресс-служба Университета штата Арканзас.
«Хлоронитридамиды представляют собой очень стабильные молекулы, обладающие низким молекулярным весом. Их очень непросто обнаружить в воде, и для нас было невероятно сложно выявить их и доказать, что найденные нами соединения действительно обладали той структурой, которую мы предсказали», — пояснил доцент Университета штата Арканзас (США) Джулиан Фейри, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые совершили это открытие при изучении возможных побочных продуктов процесса хлорирования питьевой воды, для очистки которых от микробов в США и других странах мира сейчас применяются неорганические соединения хлора из класса хлораминов. Эти молекулы, содержащие в себе хлор и аммиак, начали применяться в последние три десятилетия в качестве более безопасной альтернативы для гипохлорита натрия и других соединений хлора.
При этом еще в 1983 году американские химики открыли свидетельства того, что взаимодействия сырой воды и хлораминов приводят к образованию неизвестных на тот момент соединений хлора, которые ученые называли «неидентифицированным продуктом» (UP). В последующие несколько десятилетий сразу несколько групп исследователей попытались выделить и охарактеризовать эти вещества, однако это удалось сделать ученым лишь недавно при помощи методов масс-спектрометрии и аналитической химии.
Для этого ученые подготовили пробы «вещества UP», хлорировав воду при помощи хлораминов двумя разными способами, и измерили его примерную массу при помощи ионного масс-спектрометра с учетом того, какие изотопы хлора, кислорода, азота и других элементов могут присутствовать в его молекулах. Используя эти замеры, химики синтезировали несколько кандидатов на роль этого вещества и изучили их при помощи масс-спектрометров и методики ядерно-магнитного резонанса.
Это позволило исследователям определить формулу «вещества UP» и обнаружить, что им является стабильное соединение хлора, азота и оксида азота, которое химики назвали хлоронитридамидом. Последующие замеры показали, что разные формы хлоронитридамида присутствуют в пробах питьевой воды из разных регионов США, причем в некоторых случаях их доля достигала отметки в 100 микрограмм на литр. Как считают химики, высокая распространенность хлоронитридамидов указывает на необходимость изучить их потенциальное токсическое влияние на организм людей и животных.