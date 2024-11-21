Обнаружены ранее неизвестные соединения в хлорированной питьевой воде

При этом еще в 1983 году американские химики открыли свидетельства того, что взаимодействия сырой воды и хлораминов приводят к образованию неизвестных на тот момент соединений хлора, которые ученые называли «неидентифицированным продуктом» (UP). В последующие несколько десятилетий сразу несколько групп исследователей попытались выделить и охарактеризовать эти вещества, однако это удалось сделать ученым лишь недавно при помощи методов масс-спектрометрии и аналитической химии.