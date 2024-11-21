Стилист Лисовец посоветовал дончанкам встречать Новый год в платье

Так, по словам эксперта, дамам можно надеть элегантное платье. Причем его длина может быть любой. Также подойдет и мини-юбка. Можно также выбрать юбку с пиджаком и плотными колготами. Главное, как считает Лисовец, чтобы в одежде было комфортно. А еще к наряду можно добавить блестящие аксессуары для создания праздничного настроения.