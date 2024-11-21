Стилист Лисовец посоветовал дончанкам встречать Новый год в платье

Стилист Влад Лисовец рассказал дончанам, что лучше надеть на Новый год. Своими модными рекомендациями он поделился в интервью News.ru.
Так, по словам эксперта, дамам можно надеть элегантное платье. Причем его длина может быть любой. Также подойдет и мини-юбка. Можно также выбрать юбку с пиджаком и плотными колготами. Главное, как считает Лисовец, чтобы в одежде было комфортно. А еще к наряду можно добавить блестящие аксессуары для создания праздничного настроения.
Причем акцент на макияж стилист делать не рекомендует. По его мнению, лучше сконцентрироваться на наряде. К примеру, одеждой можно подчеркнуть талию или сделать акцент на плечах. Эффектно будет смотреться, если с новогодним нарядом сочетать элемент из летнего гардероба с чем-то более тяжелым.
— В общем, экспериментировать, хулиганить — это самое важное в этих сезонах, потому что самый интересный образ получается, если миксовать между собой фактуры тканей, цвета и одежду разных сезонов. Но больший акцент делаем на элегантность, чем на яркость — отметил эксперт.