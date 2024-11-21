Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фитнес-тренер Минжуренко предупредила, что сладкое не поможет дончанам добиться пресса

Тренер рассказала, что нужно делать, чтобы появился рельефный пресс.

Источник: Комсомольская правда

Фитнес-тренер Татьяна Минжуренко в интервью News.ru рассказала, какие продукты помогут дончанам добиться красивого рельефного пресса.

Эксперт сразу исключила из этого списка сладкое и мучное. Так как такая еда будет откладываться в организме в виде жира в нижней части живота. Поэтому кубики на животе не появятся.

Чтобы появился пресс, по словам Татьяны Минжуренко, необходимо правильно питаться. И исключить из рациона фастфуд, сладости и копчености. Также не стоит есть много соленой пищи. Так как это вызывает жажду. И, если дончане будут пить после солений, это приведет к задержке жидкости и спровоцирует отеки. А еще если жевать жвачку, живот может вздуться из-за попадания воздуха во время глотания.

— Для появления рельефного пресса стоит следить за гормонами в организме, особенно за эстрогеном. Даже небольшое повышение его показателя может спровоцировать накопление жира в области живота и существенно испортить фигуру, — отметила эксперт.