Фитнес-тренер Минжуренко предупредила, что сладкое не поможет дончанам добиться пресса

Чтобы появился пресс, по словам Татьяны Минжуренко, необходимо правильно питаться. И исключить из рациона фастфуд, сладости и копчености. Также не стоит есть много соленой пищи. Так как это вызывает жажду. И, если дончане будут пить после солений, это приведет к задержке жидкости и спровоцирует отеки. А еще если жевать жвачку, живот может вздуться из-за попадания воздуха во время глотания.