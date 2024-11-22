Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у побережья Самоа

Эпицентр сейсмической активности находился в 350 км к юго-востоку от города Апиа, где проживают около 38 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 200 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали сейсмологи у южных берегов Самоа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на австралийское государственное геологическое бюро.
Эпицентр сейсмической активности находился в 350 км к юго-востоку от города Апиа, где проживают около 38 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 200 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.