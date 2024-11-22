На Кубани для школьников открыты 13 технопарков «Кванториум»

На Кубани работают 13 технопарков «Кванториум». Три из них начали свою работу в 2024 году — их открыли в гимназии № 6 в Сочи, в лицее № 3 Кавказского района и в школе № 11 Туапсинского района. Создание детских высокотехнологичных площадок осуществляется в рамках национального проекта «Образование». В настоящее время в технопарках Кубани обучаются 12,5 тысячи юных участников.
«В 2018 году в Краснодаре открылся первый инновационный центр. На сегодняшний день в регионе функционирует 13 технопарков с филиалами, которые организованы на базе дополнительного образования и при учебных заведениях, — рассказала министр образования, науки и молодежной политики Кубани Елена Воробьева. — В таких “Кванториумах” учащиеся имеют возможность ознакомиться с актуальными инженерными областями, заниматься научными изысканиями, а также изучать программирование, 3D-моделирование, искусственный интеллект и беспилотные летательные аппараты. В настоящее время дополнительное образование в технопарках получают 12,5 тысячи школьников ежегодно».
В школьных классах устанавливают новейшую технику — цифровые микроскопы, лабораторные комплексы для освоения робототехники, 3D-моделирования и индустриального дизайна, современные физические и химические лаборатории, а также современные компьютеры.