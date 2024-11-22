Новые правила для электросамокатов в Волгограде начнут действовать с 1 марта

Проблема упорядочения движения электросамокатов и других устройств индивидуальной мобильности (СИМ) сегодня приобретает все большую остроту. Популярность этих транспортных средств растет, вместе с ней растут и несчастные случаи и травмы.
В Волгограде, как и по всей стране, средства индивидуальной мобильности можно взять в аренду. Между тем вопросов, регламентирующих использование таких средств передвижения, остается довольно много. В связи с этим городская дума Волгограда подготовила корректировки в Правила благоустройства территории городского округа, они предусматривают требования к местам для организации стоянок СИМ, обязанности специализированных операторов — владельцев средств индивидуальной мобильности по содержанию таких стоянок, обеспечению их надлежащего санитарного состояния. Кроме того, предлагается определить зоны запрета для расположения мест расстановок самокатов и других средств индивидуального передвижения. При этом власти важно конструктивно взаимодействовать с компаниями, предоставляющими услуги в данной сфере, ведь сегодня этот сервис очень востребован.
Говорили парламентарии и о важности введения ограничительных мер на передвижение СИМ на мостах и путепроводах. Это поможет снизить риск травматизма. Также необходимо обратить пристальное внимание на необходимость обучения правилам использования средств индивидуальной мобильности, особенно это касается школьников.
Планируется, что скорректированные Правила благоустройства территории городского округа Волгоград вступят в силу с 1 марта 2025 года. Муниципалитетом также разрабатываются постановления, которые регламентируют порядок организации стоянок и хранения СИМ, правила их передвижения, ограничения, меры ответственности агрегаторов
Сенатор Российской Федерации Сергей Горняков отметил, что Волгоградская городская дума имеет право законодательной инициативы, и если вопросы требуют решения на федеральном уровне, Совет Федерации готов рассмотреть их.