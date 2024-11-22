Новые правила для электросамокатов в Волгограде начнут действовать с 1 марта

В Волгограде, как и по всей стране, средства индивидуальной мобильности можно взять в аренду. Между тем вопросов, регламентирующих использование таких средств передвижения, остается довольно много. В связи с этим городская дума Волгограда подготовила корректировки в Правила благоустройства территории городского округа, они предусматривают требования к местам для организации стоянок СИМ, обязанности специализированных операторов — владельцев средств индивидуальной мобильности по содержанию таких стоянок, обеспечению их надлежащего санитарного состояния. Кроме того, предлагается определить зоны запрета для расположения мест расстановок самокатов и других средств индивидуального передвижения. При этом власти важно конструктивно взаимодействовать с компаниями, предоставляющими услуги в данной сфере, ведь сегодня этот сервис очень востребован.