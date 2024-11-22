Что можно и нельзя в Матренин день 22 ноября, когда узнавали про холод в мае

Православная церковь 22 ноября вспоминает святую Матрону Царьградскую. В народе принято отмечать Матренин день. Было и еще одно название — день Матрены Зимней. Все дело в том, что с указанного дня начиналось резкое похолодание, а также дул северный ветер. Также 22 ноября узнавали про холодный май.
Что нельзя делать 22 ноября.
Запрещено стричь волосы. Предки верили, что это может спровоцировать болезни в зимний период. Не рекомендуется хранить дома вещи, которые не используются. Также не следует обижаться на близких и родных.
Что можно делать 22 ноября.
По традиции, в указанный день было принято внимательно следить за погодой. Так, можно было узнать о том, каким выдастся урожай, а также о том, какой будет погода в мае. А еще 22 ноября старались оказывать помощь нуждающимся.
Согласно приметам, иней с утра предупреждает о сильных морозах. Дождь говорит про большой урожай пшеницы. А снегопад предсказывает холодный май.
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