«Астрологи могут вести профдеятельность, а изготовители сумок и букетов из колбасы — нет». МНС опубликовало список популярных услуг, которые зачтут за профдеятельность

Напомним, что с 1 января 2023 в Беларуси начал действовать налог на профессиональный доход. На дополнительный особый режим налогообложения переход осуществлялся в добровольном порядке (подробнее здесь). В начале 2024 года, плательщиками налога на профдоход являлись уже в 10 раз больше людей, а именно порядка 114 тысяч белорусов. В мае 2024 их было уже 148 тысяч (здесь подробнее о том, что изменится в Беларуси для ИП и самозанятых в 2024: виды работы, дифференциация по налогам, пенсии).