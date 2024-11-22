«У нее учусь быть самой лучшей свекровью!» Белоруска Наталья Подольская призналась в истинных отношениях со свекровью Еленой Пресняковой, сказав, чему учится у нее

Наталья Подольская тоже получает послания в свой адрес: подписчики восхищаются, тем, как гармонично выстроили свои отношения невестка и свекровь. А еще фолловеры соглашаются: Наталья правильно делает, что многому научилась (и учится) у своей свекрови, ведь у самой белоруски подрастают сыновья Тема и Ваня, а, значит, в перспективе и сама Наташа примерит на себя (и не оплошает!) такую непростую и ответственную роль свекрови.