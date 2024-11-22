«У нее учусь быть самой лучшей свекровью!» Белоруска Наталья Подольская призналась в истинных отношениях со свекровью Еленой Пресняковой, сказав, чему учится у нее

Уроженка Могилева певица Наталья Подольская в день рождения свекрови сказала, чему она учится у нее.
Наталья Подольская — девушка во всех смыслах стремительная: дважды мама, счастливая жена, востребованная певица. Наташа, кажется, обладает редким качеством — находиться в нескольких местах сразу. Казалось бы, несмотря на проблемы со здоровьем недавно выступила в Беларуси, в Новополоцке, а потом (обратный самолет отменили по каким-то причинам) на машине мчится в Москву, чтобы поучаствовать в сольной концерте мужа Владимира Преснякова на одной из самых вместительных концертных площадок российской столицы.
Артистка периодически делится с фолловерами семейными снимками и беседует с ними. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
Во всем этом круговороте Наталья, кажется, давно отыскала условный «якорь», который позволяет ей иногда делать такую нужную порою паузу. И якорь этот — семья: муж, дети, сестра, брат (недавний 25-летний именинник), племянницы. И конечно же она — свекровь. Отношения в системе «невестка — свекровь» в случае с Натальей Подольской — чистейший пример взаимной приязни и поддержки. Сама Елена Петровна не скрывает: Наталья в их с ее сыном семье — самый настоящий локомотив, вечный двигатель и ядерный компонент.
Елена Преснякова не так давно отметила личный праздник: легендарной вокалистке ВИА «Самоцветы» исполнилось 78 лет. По этому случаю и Наталья Подольская, и Владимир Пресняков в своих соцсетях не могли обойтись без поздравительных постов.
Сын именинницы разместил вот такое совместной с ней фото.
56-летний Владимир Пресняков с мамой Еленой Петровной. Фото: личная страница Владимира Преснякова в соцсети.
«Моя любимая МАМА! Как здорово, что БОГ мне дал именно Тебя! Главное будь здорова и счастлива, с днем рождения, моя самая нежная, добрая и веселая Мамочка», — так трогательно, просто и предельно искренне и нежно был подписан снимок.
Наталья Подольская тоже поделилась крутым снимком со свекровью.
Между невесткой и свекровью самые теплые отношения. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
«День рождения у самой солнечной и жизнерадостной женщины, которую я знаю — у нашей мамы Лены. Люблю очень сильно, восхищаюсь бесконечно, учусь быть самой лучшей свекровью, о которой можно только мечтать. Желаю здоровья, больше отдыхать и заботиться о себе и радовать нас своими песнями еще много лет», — написала Наташа. И добавила в конце поста всего три слова: «Лену любят ВСЕ».
Фолловеры Натальи Подольской и Владимира Преснякова — а на двоих у них в одной только соцсети почти 2,5 миллиона (!) подписчиков — свое дело знают: в комментариях потекла самая полноводная ноябрьская река с волнами поздравлений, всплесками слов восторга и восхищения и водоворотами длинных пожеланий.
Наташа смогла подобрать добрые слова, что описать свои отношения с Еленой Петровной. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
Елене Петровне желают, прежде всего, здоровья, творческого долголетия и женского счастья.
Наталья Подольская тоже получает послания в свой адрес: подписчики восхищаются, тем, как гармонично выстроили свои отношения невестка и свекровь. А еще фолловеры соглашаются: Наталья правильно делает, что многому научилась (и учится) у своей свекрови, ведь у самой белоруски подрастают сыновья Тема и Ваня, а, значит, в перспективе и сама Наташа примерит на себя (и не оплошает!) такую непростую и ответственную роль свекрови.
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