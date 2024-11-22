Божественная трагедия: Файнс выбирает папу римского, Сталлоне — зло

Эра — имя главной героини, женщины средних лет, которую на самом деле родители назвали в честь радиоприемника. После смерти матери вместе с сыном Андрюшей, прикованным к инвалидному креслу, Эра переезжает в ее дом у Черного моря. Там живет старшая дочь Эры Саша, которая переезду родных совсем не рада. Эра оставила ее на воспитание бабушки много лет назад. Младший же сын не разговаривает, не покидает пределов нового дома и проводит дни за просмотром мультфильмов, в то время как Эра отчаянно пытается наладить личную жизнь, впуская в нее каждого встречного. Таким образом режиссер пытается показать «пестрый мир людей, предоставленных самим себе, с обостренным инстинктом самосохранения, способных снова и снова подниматься после падения и каждый раз начинать всё заново».