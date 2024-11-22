Божественная трагедия: Файнс выбирает папу римского, Сталлоне — зло

Сразу две громкие иностранные премьеры добрались до российского кинопроката на этой неделе — драмы «Конклав» и «Великая». Исполнителям главных ролей в них — Рэйфу Файнсу и Кейт Уинслет — уже пророчат номинации на премию «Оскар». Среди отечественных новинок разнообразие жанров: зрителей ждут сай-фай с Никитой Ефремовым в роли немного безумного ученого, комедия «Зять», где Ян Цапник противостоит Дмитрию Нагиеву, а также драма «Эра» — лучший фильм фестиваля «Новое движение». «Известия» — о том, что смотреть в кино в предстоящий уикенд.
«Конклав» 18+
Режиссер: Эдвард Бергер.
В ролях: Рэйф Файнс, Стэнли Туччи, Джон Литгоу, Изабелла Росселлини.
Политический триллер о том, как коллегия кардиналов нового папу римского выбирала от режиссера оскароносного «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера. По сюжету после смерти главы католической церкви место будущего понтифика вакантно, поэтому декану коллегии Лоуренсу предстоит собрать секретный конклав в Риме из тех, кто был с прошлым папой рукопожатен, и тех, кто яростно спорил с ним по любому вопросу. Правда, кардинал Лоуренс даже не подозревает, в какие дворцовые интриги Ватикана окажется втянут.
«Конклав» снят по одноименному бестселлеру Роберта Харриса, вышедшего в 2016 году. Над сценарием фильма работал Питер Строан, который уже занимался киноадаптациями. На его счету довольно спорные экранизации «Щегла» и «Снеговика», а также детектив «Шпион, выйди вон!». Звездный актерский каст возглавляет Рэйф Файнс, которому критики уже пророчат номинацию на «Оскар» за роль кардинала Лоуренса.
«Великая» 18+
Режиссер: Эллен Кёрас.
В ролях: Кейт Уинслет, Энди Сэмберг, Александр Скарсгард, Марион Котийяр, Джош О’Коннор.
Фотомодель Ли Миллер блистала на обложках Vogue, была музой Сальвадора Дали и Жана Кокто, вышла замуж за египетского миллионера, а затем переквалифицировалась в военного фотокорреспондента и запечатлела важнейшие моменты Второй мировой войны. Пожалуй, представить более подходящую героиню для биографической кинодрамы сложно. В «Великой» (оригинальное название — Lee) роль Миллер исполнила Кейт Уинслет, которая находится на пике своей карьеры и также выступила продюсером фильма.
Мировые критики остались в восторге от пронзительной игры лауреатки премии «Оскар»: ее героиня получилась «одновременно раздражающей, достойной восхищения, ни на кого не похожей, но невероятно героической». «Великая» основана на книге ее сына и биографа Энтони Пенроуза «Жизнь Ли Миллер», который еще со времен «Титаника» считал, что только такая актриса, как Кейт Уинслет, сможет воплотить его мать на экране.
«Эра» 18+
Режиссер: Вениамин Илясов.
В ролях: Марианна Шульц, Геннадий Блинов, Федор Лавров, Жан Даниэль.
Фильм режиссера-дебютанта Вениамина Илясова из Казахстана — победитель первого фестиваля «Новое движение», который прошел в этом году в Нижнем Новгороде. Однако первые зрители увидели этот фильм еще в 2023 году на фестивале актуального российского кино «Маяк», правда, картина осталась без наград. Критики же разглядели в полнометражном дебюте мотивы фильмов и Педро Альмодовара, и Сергея Параджанова, и Киры Муратовой (последнее, не исключено, из-за актера Жана Даниэля).
Эра — имя главной героини, женщины средних лет, которую на самом деле родители назвали в честь радиоприемника. После смерти матери вместе с сыном Андрюшей, прикованным к инвалидному креслу, Эра переезжает в ее дом у Черного моря. Там живет старшая дочь Эры Саша, которая переезду родных совсем не рада. Эра оставила ее на воспитание бабушки много лет назад. Младший же сын не разговаривает, не покидает пределов нового дома и проводит дни за просмотром мультфильмов, в то время как Эра отчаянно пытается наладить личную жизнь, впуская в нее каждого встречного. Таким образом режиссер пытается показать «пестрый мир людей, предоставленных самим себе, с обостренным инстинктом самосохранения, способных снова и снова подниматься после падения и каждый раз начинать всё заново».
«Реплика» 18+
Режиссер: Амир Исаев.
В ролях: Никита Ефремов, Владислав Ценёв, Софья Лебедева.
Еще один полнометражный дебют, вышедший в прокат на этой неделе, в нетипичном жанре научно-фантастической драмы. Братья Антон и Давид (Никита Ефремов и Владислав Ценёв) находятся на пороге грандиозного научного открытия — их уникальная технология «Реплика» может скопировать сознание человека в нейросеть. Однако опыты заходят слишком далеко: Антон тайно копирует жену (Софья Лебедева) своего брата, убеждая копию, что именно он ее муж.
«Непробиваемые» 18+
Режиссер: Джастин Рутт/Рэндолл Эмметт.
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Джош Уиггинс, Джейсон Патрик, Лэни Стибинг.
Один из редких случаев, когда звезда боевиков Сильвестр Сталлоне играет в фильме главного антагониста. Его герой — лидер банды грабителей, которая позарились на бронированный грузовик инкассаторов. Машиной управляют борющийся с алкоголизмом Джеймс и его сын Кейси. На одном из маршрутов отец и сын оказываются в ловушке головорезов, застряв на мосту. Забаррикадировавшись внутри непробиваемого грузовика, им предстоит срочно разработать план побега.
«Непробиваемые» имели потенциал стать классическим боевиком, но здесь явно чувствуется нехватка бюджета и довольно сомнительный сценарий. По данным СМИ, съемочный процесс превратился в настоящий хаос, что и сказалось на итоговом продукте. До сих пор ведутся споры, кто должен быть указан в титрах в качестве режиссера — Джастин Рутт или Рэндолл Эмметт. Члены съемочной группы утверждают, что хоть Рутт и был на площадке, но именно Эмметт — режиссер картины.
Мировые критики называют единственным достоинством фильма игру Джейсона Патрика. Его герой Джеймс — единственный персонаж, за чьим развитием интересно следить. А вот актерский талант Сталлоне в этом фильме потрачен впустую. Пожалуй, более интересного антагониста артист сыграл в третьей части франшизы «Дети шпионов».
«Зять» 16+
Режиссер: Анарио Мамедов.
В ролях: Дмитрий Нагиев, Ян Цапник, Ирина Пегова.
Главная новинка отечественного кинопроката на этой неделе — новая комедия от создателей «Тещи». По сюжету образцовый муж и отец в исполнении Яна Цапника всеми силами пытается разрушить отношения своей 20-летней дочери Алены. Причина проста и даже вполне понятна: ее избранником стал ровесник отца и его бывший лучший друг. Сыграл его Дмитрий Нагиев. По словам продюсера «Зятя» Тимура Вайнштейна, сюжет комедии отчасти вдохновлен историей его «вечно молодого» друга.