Кейт «Великая»: почему стоит смотреть фильм о богемной красотке Ли Миллер

Англия, 1977 год. Пожилая Ли Миллер в исполнении Кейт Уинслет, которая, к слову, уже в том возрасте, когда потрясающе органична в роли и возрастных героинь, и молодых, нехотя, вооружившись сигаретой и бокалом, усаживается на интервью. Воспоминания переносят ее и собеседника во Францию 1938 года, где она модель, муза и инженю. «Но всё это мне надоело. Я была хороша в алкоголе, сексе и фотографии, и эти три вещи занимали всё мое время», — констатирует рассказчица. Когда к лишенным забот будням, состоящим из поездок по серпантину на кабриолете, солнечным ваннам с обнаженной грудью в компании француженок с Пабло Пикассо и другой богемой постепенно, но всё же неожиданно подступает война, Ли Миллер с ее страстью к фотографии стремится в эпицентр событий.