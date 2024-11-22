Кейт «Великая»: почему стоит смотреть фильм о богемной красотке Ли Миллер

Кейт Уинслет вновь на экранах в биографической драме «Великая» (Lee), посвященной легендарному военному корреспонденту Ли Миллер. Во время Второй мировой войны она работала в журнале Vogue, одной из первых сняла освобождение Парижа, немецких концлагерей Дахау и Бухенвальд, сделала знаменитое фото в ванной Гитлера. Байопик, который анонсировали еще в 2015 году, ждал выхода почти 10 лет и в итоге получил неоднозначные отзывы критиков. Мировая премьера состоялась в сентябре прошлого года на международном кинофестивале в Торонто. В российский прокат «Великая» вышла 21 ноября. О непростой судьбе картины и самой Ли Миллер — в материале «Известий».
Осторожно, спойлеры!
Англия, 1977 год. Пожилая Ли Миллер в исполнении Кейт Уинслет, которая, к слову, уже в том возрасте, когда потрясающе органична в роли и возрастных героинь, и молодых, нехотя, вооружившись сигаретой и бокалом, усаживается на интервью. Воспоминания переносят ее и собеседника во Францию 1938 года, где она модель, муза и инженю. «Но всё это мне надоело. Я была хороша в алкоголе, сексе и фотографии, и эти три вещи занимали всё мое время», — констатирует рассказчица. Когда к лишенным забот будням, состоящим из поездок по серпантину на кабриолете, солнечным ваннам с обнаженной грудью в компании француженок с Пабло Пикассо и другой богемой постепенно, но всё же неожиданно подступает война, Ли Миллер с ее страстью к фотографии стремится в эпицентр событий.
Фото: 55 Films.
«Великая» (оригинальное название — Lee) — режиссерский дебют Эллен Кёрас. Путь у проекта был непростым. Создание фильма растянулось на восемь лет — он был анонсирован еще в 2015 году. Уже тогда планировалось, что Миллер сыграет именно Кейт Уинслет. С Кёрас они познакомились на съемках «Вечного сияния чистого разума» (2004), где та была оператором. Уинслет не только исполнила в «Великой» главную роль, но и выступила одним из продюсеров, взяв на себя во многом и финансовые вопросы. Vogue писал, что однажды ей даже пришлось самой выплачивать сотрудникам двухнедельную зарплату.
Сложная судьба фильма, который продвигали женщины, перекликается с их взглядом на биографию самой Ли Миллер. Тема феминизма, гендерного неравенства и борьбы с предрассудками становится одной из самых заметных. Талант и большое желание отправиться на фронт, чтобы задокументировать происходящее, — не аргумент, если ты женщина. Но благодаря хитрости и упорству можно пробраться и в логово Гитлера, сделать фотографии в его ванной, которым в итоге суждено войти в историю. И только женщина в мире мужчин здесь может понять ту, которую называют коллаборанткой, потому что наивно поверила словам о любви: «Он не был похож на других, клянусь. Он был дружелюбным и любил меня», — утверждает несчастная.
Создатели картины сконцентрировались не на гламурном прошлом Ли, которая когда-то блистала на обложке Vogue, была музой Сальвадора Дали и Жана Кокто и женой египетского миллионера, а именно на том периоде, когда она переквалифицировалась в военного фотокорреспондента и запечатлела важнейшие моменты Второй мировой войны — применение напалма, освобождение Парижа, лагерей Бухенвальд и Дахау.
Фото: 55 Films.
Кейт Уинслет — не единственное украшение картины, которая отличилась первоклассным кастингом. Марион Котийяр сыграла подругу главной героини по имени Соланж. Андреа Райсборо — самоотверженного редактора британского Vogue с 1940 по 1960 год Одри Уизерс. Одна из самых выразительных работ получилась у комика Энди Сэмберга — он сыграл друга и коллегу Ли Миллер Дейвида Шермана. Это его первая драматическая роль. Александр Скарсгард появляется в образе художника и спутника жизни Ли Миллер Роланда Пенроуза. А звезда сериала «Корона» Джош О’Коннор воплотил на экране сына Миллер и Пенроуза Энтони, благодаря усилиям которого наследие его матери в полной мере предстало публике и чья книга легла в основу фильма. Еще со времен «Титаника» он считал, что только такая актриса, как Кейт Уинслет, сможет воплотить его мать на экране.
«Очень обычный фильм о необыкновенной женщине».
Несмотря на все составляющие успеха, картина в итоге оставляет послевкусие недосказанности. По биографии, достойной экранизации, зритель мчится галопом, прыгая по основным вехам, с неминуемым желанием после обратиться к интернету, чтобы узнать об этой женщине и ее снимках больше. А внезапная развязка интервью не доведена до того предела, когда эффект приема должен сработать — зритель либо разрыдается, либо испытает шок, словно его окатили ледяной водой. Зарубежные критики в восторге от фильма не остались — он получил всего 67% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Недовольство в основном связано с тем, что биография получилась стандартной и осторожной.
Фото: 55 Films.
«Несмотря на звездный актерский состав и упорство Уинслет, “Великая” — самый обычный фильм о необыкновенной женщине», — считает Тара Брэйди из The Irish Times.
«Практически каждый эпизод в этой впечатляюще смонтированной и качественно снятой документальной драме взят прямо из сборника стандартных биографических фильмов», — пишет Ричард Ропер из The Chicago Sun-Times.
Фото: 55 Films.
С другой стороны, эксперты хвалят операторскую работу. Обозреватель The Playlist Джейсон Бейли пишет, что изображения безупречны, а Кёрас и ее оператор Павел Эдельман создают поразительную эстетику. Кроме того, мировые критики в восторге от игры Уинслет, персонаж которой, по их мнению, получился одновременно раздражающим, достойным восхищения и невероятно героическим.