Главному автобронетанковому управлению МО РФ исполняется 95 лет

Главному автобронетанковому управлению (ГАБТУ) Министерства обороны России 22 ноября исполняется 95 лет со дня его образования, сообщает ведомство.
С 2022 года Управление возглавляет генерал-лейтенант Александр Шестаков. Основной задачей ГАБТУ является оснащение ВС РФ инновационными образцами бронетанкового вооружения и техники.
С начала проведения специальной военной операции на Украине поставка автобронетанкового вооружения и техники возросла примерно в 7 раз. Во время разработки новых, а также модернизации уже существующих образцов основным приоритетом для ГАБТУ является учет боевого опыта СВО. Кроме того, одной из задач Управления выступает организация выполнения мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту вооружения, военной и специальной техники.
При этом эксперты структурных подразделений ГАБТУ проводят осмотр захваченной техники противника, изучают тактико-технические характеристики, системы защиты и управления. После обследования специалисты отправляют образцы в научно-исследовательские институты Минобороны РФ для последующего анализа.
Офицеры Управления на протяжении всего года работают над решением задач, которые связаны с разработкой и совершенствованием перспективных образцов техники. Ожидается, что в ближайшее десятилетие они станут определять военно-технический облик Вооруженных сил РФ.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военнослужащие освободили поселок Дальнее в ДНР.