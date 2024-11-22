Главному автобронетанковому управлению МО РФ исполняется 95 лет

С начала проведения специальной военной операции на Украине поставка автобронетанкового вооружения и техники возросла примерно в 7 раз. Во время разработки новых, а также модернизации уже существующих образцов основным приоритетом для ГАБТУ является учет боевого опыта СВО. Кроме того, одной из задач Управления выступает организация выполнения мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту вооружения, военной и специальной техники.