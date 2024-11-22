В WhatsApp появилась бесплатная функция расшифровки голосовых сообщений

В мессенджер WhatsApp* внедрена бесплатная расшифровка голосовых сообщений на русском языке, сообщает блог разработчиков сервиса.
Расшифровка будет выполняться на устройстве пользователя. Чтобы подключить функцию, следует перейти в меню «Настройки», где в разделе «Чаты» необходимо выбрать пункт «Расшифровка голосовых сообщений», а затем скачать языковой пакет.
Разработчики уточнили, что перечень поддерживаемых языков может различаться на ОС Android и iOS. Русский и английский доступны на обеих платформах.
Чтобы расшифровать голосовое сообщение, следует удерживать его и выбрать в выпадающем меню кнопку «Транскрибировать».
В сообщении подчёркивается, что новая бесплатная функция будет доступна в «ближайшие недели».
Ранее сообщалось, что WhatsApp планирует добавить в Android новую функцию «прочитать всё», она позволит пользователям одной кнопкой отмечать все сообщения в чатах как прочитанные.