Звание «Рубеж Сталинградской доблести» присвоят волгоградским городам за трудовые подвиги

Инициатива о расширении оснований для присвоения звания принадлежит губернатору Андрею Бочарову. Она направлена на увековечение подвига не только фронтовиков, но и мирных жителей, которые обеспечивали работу заводов, поставляли продукцию и боеприпасы на передовую, работали в госпиталях и на полях.