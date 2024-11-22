Звание «Рубеж Сталинградской доблести» присвоят волгоградским городам за трудовые подвиги

Исключение составляют города, уже наделенные званиями «Город-герой», «Город воинской славы» и «Город трудовой доблести».
Решение депутатов особенно актуально в преддверии 80-летия Великой Победы. Оно позволит признать заслугу тружеников тыла и сохранить историческую память. Воспитание патриотизма у молодых поколений является одной из целей этой инициативы.
Инициатива о расширении оснований для присвоения звания принадлежит губернатору Андрею Бочарову. Она направлена на увековечение подвига не только фронтовиков, но и мирных жителей, которые обеспечивали работу заводов, поставляли продукцию и боеприпасы на передовую, работали в госпиталях и на полях.
В годы войны на территории Сталинградской области действовало 207 предприятий союзного, республиканского, областного и районного подчинения. Они стали важным оборонным ресурсом для Красной армии.
Напомним, что в преддверии 80-летия Сталинградской победы был принят закон об учреждении почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести». Его присваивают населенным пунктам, где советские воины проявили мужество и стойкость в боях. Уже наделены этим званием станица Клетская, города Серафимович и Котельниково, рабочий поселок Городище.