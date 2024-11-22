Волгоградка отсудила деньги за путевку, отмененную из-за COVID-19

С агентства взыскана полная стоимость путевки, неустойка, компенсация морального вреда и штраф.
Как сообщает Краснооктябрьский районный суд г. Волгограда, девушка выиграла в споре с туристическим агентством, добившись возврата денег за путевку в Черногорию, отмененную в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Несмотря на предложения о переносе поездки, туристка в итоге потребовала возврата средств.
Суд признал требования истца частично обоснованными и обязал компанию выплатить 79 900 рублей (стоимость путевки), 79 900 рублей неустойки, 5000 рублей компенсации морального вреда, 82 400 рублей штрафа и 15 000 рублей расходов на представителя. Решение суда вступило в законную силу.