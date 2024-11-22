Пентагон: Вашингтон не готов объявить о поставках Украине новых партий мин

Соединённые Штаты не готовы объявить о поставках Киеву дополнительных партий противопехотных мин в будущем, заявила заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх.
При этом она добавила, что данная возможность не исключается.
«Что касается дальнейших пакетов, то мне нечего сообщить заранее, но мы взяли на себя обязательство. Могут ли они быть предоставлены в будущих пакетах? Конечно», — сказала Сингх.
Заявление прозвучало в ходе брифинга.
Представитель Пентагона также добавила, что противопехотные мины включены в пакет помощи Украине, объявленный в среду.
Ранее сообщалось, что действующий американский лидер Джо Байден разрешил отправлять на Украину противопехотные мины.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что этот шаг связан с изменившейся тактикой ВС РФ, которые «всё чаще начинают атаки с использования пеших подразделений».