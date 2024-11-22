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Что произошло в Иркутске в ночь на 22 ноября 2024: последние новости

Житель Иркутска устроил слежку за знакомыми с помощью спецтехники.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске мужчина поплатился штрафом за слежку за знакомыми. Он купил в интернет- магазине несколько специальных устройств, которые записывали аудио и видео. В момент когда к нему домой приходили гости, сибиряк слушал, что о нем говорят.

Прокуратура организовала проверку из-за избиения школьницы в Свердловском районе. Известно, что конфликт произошел в микрорайоне Синюшина гора, а участникам драки было от 13 до 15 лет. Их уже нашли правоохранители и сейчас идет разбирательство.

На улице Байкальская в Иркутске пять машин попали в ДТП. Из-за аварии на дороге образовалось пробка на несколько километров. Одному из автомобилистов потребовалась помощь врача. В обстоятельства разбираются госавтоинспекторы.