Зеленский пожаловался, что Запад не реагируют на удар «Орешником»

Западные государства не реагируют на удар ВС РФ по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, заявил Владимир Зеленский.
Он пожаловался на реакцию «уважаемых партнёров».
«Мир должен на это реагировать. Сейчас сильной реакции мира нет. Он проверяет вас, уважаемые партнёры. Если жёсткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно», — цитирует слова Зеленского РИА Новости.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ нанесла удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровской области.
В боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник», которая может нести ядерную боеголовку.
Путин подчеркнул, что противодействия новейшему оружию РФ не существует.