Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 22 ноября 2024

Погода в Иркутске 22 ноября 2024 обещает принести тепло до +1 градуса. Днем плюсовые температуры ещё держатся, но как сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра, ночами воздух охлаждается до −5…-7 градусов.
Погода в Иркутске 22 ноября 2024.
— Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом днём на северо-западный 4−9 м/с, — поделились в метеобюро.
Что касается других частей региона, то там пройдет небольшой снег, туров возможен туман. Ветер обещают юго-западный с порывами до 14 м/с. Столбик термометра днем поднимется до +2 градусов, но если будет облачно до −5…-10. Вот, что обещает погода в Иркутске 22 ноября 2024 и регионе.