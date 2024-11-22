Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 22 ноября 2024

Что касается других частей региона, то там пройдет небольшой снег, туров возможен туман. Ветер обещают юго-западный с порывами до 14 м/с. Столбик термометра днем поднимется до +2 градусов, но если будет облачно до −5…-10. Вот, что обещает погода в Иркутске 22 ноября 2024 и регионе.