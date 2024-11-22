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Reuters: решение Байдена разрешить удары вглубь РФ связано с победой Трампа

Демократ попытался сделать часть украинской повестки «трампонепробиваемой».

Источник: Аргументы и факты

Решение действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена позволить Киеву наносить удары вглубь РФ связано с победой Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Агентство ссылается на источники, которые знакомы с ситуацией.

Они заявили, что победа республиканца на президентских выборах в стране «прибавила давления на администрацию» Байдена. Помимо этого, решение демократа обусловлено тем, что Трамп «глубоко скептичен» по вопросу поддержки Украины.

«Решение может помочь сделать части украинской повестки Байдена “трампонепробиваемыми”», — заявил один из источников.

Напомним, по данным American Thinker, Байден, принимая решение о применении дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории РФ, ориентировался на стремление усложнить президентство республиканца.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Соединённые Штаты «мчатся» к конфликту с РФ.