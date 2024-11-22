В «Википедии» появились статьи о ракете «Орешник»

Пользователи Сети обнаружили, что в онлайн-энциклопедии «Википедия» появились статьи о новейшей российской ракетной системе «Орешник» на нескольких языках.
В настоящее время пользователи могут прочитать информацию об этой системе на русском, украинском, немецком, английском и испанском языках.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что ВС РФ в ответ на атаки американским и британским оружием по территории России нанесли удар по украинскому заводу «Южмаш» в Днепропетровске баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Путин добавил, что российская сторона будет предупреждать граждан Украины о вероятных зонах поражения при следующих ударах.