Залужный заявил о начале третьего мирового конфликта

Посол Украины в Британии Валерий Залужный выразил мнение, что «третья мировая война» уже началась.
Высказывание прозвучало в ходе мероприятия, которое организовало издание «Украинская правда».
«Мировая война, добро пожаловать — она началась», — сказал экс-главком ВСУ.
По его версии, об этом свидетельствует якобы «привлечение РФ военной помощи со стороны КНР, КНДР и Ирана».
Кроме того, Залужный, признал, что не понимает, способен ли Киев «одержать победу» без помощи союзников. Он также добавил, что Украины «слишком много врагов».
«Я считаю, что в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что началась третья мировая война», — повторил Залужный.
Напомним, в среду Залужный впервые появился на публике в военной форме после долгого перерыва. Кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников выразил мнение, что экс-главком Вооружённых сил Украины надевает военную форму, чтобы «воплотить свои фантазии в жизнь».