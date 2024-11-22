Вагенкнехт назвала ордер МУС на арест Нетаньяху пощёчиной Шольцу

«Это решение — громкая пощёчина также и для федерального канцлера Шольца и министра иностранных дел Бербок. Всё-таки почти треть поставок оружия для израильской армии осуществляется из ФРГ, а за последний год — почти половина. Что ещё необходимо, чтобы немецкое правительство прекратило пособничество военным преступлениям правительства Нетаньяху в Газе?», — написала Вагенкнехт в Facebook*.