Вагенкнехт назвала ордер МУС на арест Нетаньяху пощёчиной Шольцу

Ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху является «громкой пощёчиной» канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, заявила лидер немецкой партии ССВ Сара Вагенкнехт.
Кроме того, она отметила, что «пощёчину» получила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Напомним, ордер на арест Нетаньяху выдал Международный уголовный суд.
«Это решение — громкая пощёчина также и для федерального канцлера Шольца и министра иностранных дел Бербок. Всё-таки почти треть поставок оружия для израильской армии осуществляется из ФРГ, а за последний год — почти половина. Что ещё необходимо, чтобы немецкое правительство прекратило пособничество военным преступлениям правительства Нетаньяху в Газе?», — написала Вагенкнехт в Facebook*.
Она также подчеркнула, что решение о введении эмбарго на поставки вооружений израильской стороне «давно назрело».
Напомним, МУС в Гааге выдал ордеры на арест Нетаньяху, а также экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.
Ранее сообщалось, что в ответ офис Нетаньяху обвинил Международный уголовный суд в изоляции Израиля и содействии терроризму.
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