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Двух рыбаков спасли на озере Балхаш

В районе озера Балхаш полуострова Орлинка спасателями Карагандинской и Алматинской областей были проведены поиски двух рыбаков 1980 и 1999 годов рождения, передает ИА El.kz со ссылкой на МЧС.

Источник: МЧС РК

Мужчины 21 ноября ночью во время рыбной ловли на лодке потеряли ориентир на воде и заблудились.

Сегодня спасателями Карагандинской области пропавшие были найдены, вместе с ними были спасены и две собачки. В медицинской помощи они не нуждались.

МЧС