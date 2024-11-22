Двух рыбаков спасли на озере Балхаш

Мужчины 21 ноября ночью во время рыбной ловли на лодке потеряли ориентир на воде и заблудились.
Сегодня спасателями Карагандинской области пропавшие были найдены, вместе с ними были спасены и две собачки. В медицинской помощи они не нуждались.
В районе озера Балхаш полуострова Орлинка спасателями Карагандинской и Алматинской областей были проведены поиски двух рыбаков 1980 и 1999 годов рождения, передает ИА El.kz со ссылкой на МЧС.
Мужчины 21 ноября ночью во время рыбной ловли на лодке потеряли ориентир на воде и заблудились.
Сегодня спасателями Карагандинской области пропавшие были найдены, вместе с ними были спасены и две собачки. В медицинской помощи они не нуждались.