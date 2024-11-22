79 световых опор запустили на Братской ГЭС

Почти 80 световых опор появилось на Братской ГЭС. Как сообщил в своем тг-канале мэр города Александр Дубровин, их запустили в работу 20 ноября. Опоры расположились на правой врезке плотины от поворота к картодрому до съезда на дачный кооператив «Зяба».