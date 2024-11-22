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79 световых опор запустили на Братской ГЭС

Изначально проект не предусматривал строительство световых опор.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Почти 80 световых опор появилось на Братской ГЭС. Как сообщил в своем тг-канале мэр города Александр Дубровин, их запустили в работу 20 ноября. Опоры расположились на правой врезке плотины от поворота к картодрому до съезда на дачный кооператив «Зяба».

— Изначально проектом не предусматривалось строительство световых опор в этом месте, а спустя более 60-ти лет руководство Братской ГЭС решило, что и этот участок дороги должен быть хорошо освещен, — написал Александр Дубровин.

Учитывая, что трафик на дорогах увеличился почти в 10 раз, специалисты решили о необходимости создать достойные условия безопасности. В том числе, хорошее освещение.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области сельхозники впервые собрали урожай льна-долгунца.