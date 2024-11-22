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Хоккеист Овечкин пропустит от четырёх до шести недель из-за перелома ноги

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» получил перелом малоберцовой кости.

Источник: Аргументы и факты

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит от четырёх до шести недель из-за травмы, информирует пресс-служба хоккейного клуба.

В «Вашингтон Кэпиталз» уточнили, что хоккеист получил перелом малоберцовой кости.

«Ожидается, что Овечкин пропустит четыре-шесть недель из-за перелома левой малоберцовой кости», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что получил травму во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ютой». Он столкнулся с канадским нападающим Джеком Макбэйном.

После было проведено медобследование.

Отметим, что счёт встречи составил 6:2 в пользу «Вашингтон Кэпиталз». Овечкин отметился в игре дублем.

39-летнему Овечкину осталось забить 26 голов, чтобы повторить рекорд хоккеиста из Канады Уэйна Гретцки по числу шайб. В настоящее время на счету канадца 894 гола, Овечкин забил 868 шайб.