На юге Приморья обнаружили уникальный орнамент на черепице здания

«Такой орнамент обнаружен нами впервые за все время исследования, это девятый тип орнамента на дисках из этого городища. Важно понимать, что каждый буддийский памятник бохайской эпохи, как правило, имеет собственный орнамент. Это свидетельствует о незавершенном процессе централизации государства. Уже к концу существования государства Бохай начал распространяться орнамент на дисках, который делали в столицах. Он имел определенный стандарт», — рассказала Гельман. Открытие также означает, что еще предстоит найти здание, для которого использовалась черепица с новым орнаментом.