На юге Приморья обнаружили уникальный орнамент на черепице здания

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября. /ТАСС/. Ученые Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН в процессе раскопок дороги рядом с храмовым комплексом обнаружили диск черепицы с уникальным орнаментом на Краскинском городище в Хасанском муниципальном округе на юге Приморья. Именно такой орнамент на этом памятнике исследователи раньше не встречали, сообщила ТАСС ведущий научный сотрудник, доцент, заведующая сектором раннесредневековой археологии Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Евгения Гельман.
«Такой орнамент обнаружен нами впервые за все время исследования, это девятый тип орнамента на дисках из этого городища. Важно понимать, что каждый буддийский памятник бохайской эпохи, как правило, имеет собственный орнамент. Это свидетельствует о незавершенном процессе централизации государства. Уже к концу существования государства Бохай начал распространяться орнамент на дисках, который делали в столицах. Он имел определенный стандарт», — рассказала Гельман. Открытие также означает, что еще предстоит найти здание, для которого использовалась черепица с новым орнаментом.
Также археологи обнаружили фрагменты трех отдельных керамических моделей буддийских построек, которые в очередной раз доказали широкое распространение буддизма у жителей города и в этой части государства Бохай. Гельман добавила, что они тоже найдены в заполнении дорожного полотна с галечным покрытием, зачастую здесь находят куски черепицы, сосудов и кухонных остатков, так как часто именно отходами от строительных работ и бытовым мусором в древности засыпали ямы на дорогах.
Кроме того, в одной из хозяйственных ям в жилом квартале средневекового города обнаружили около 9 тыс. единиц семян сои. Эта находка тоже уникальна, так как семена сохранились очень хорошо, а такое большое их количество в одном месте археологи обнаруживают в Приморье впервые.
«Эту яму мы обнаружили в самых ранних слоях памятника. В этой же яме приморские археологи нашли кости животных, бронзовые и железные изделия, стеклянную бусину также хорошо сохранившуюся до наших лет», — подчеркнула заведующая подразделением.
Экспедиции 2024 года и сотрудничество с КНР.
В 2024 году подразделение раннесредневековой археологии института провело три экспедиции. Первая прошла под руководством кандидата исторических наук Елены Асташенковой на Абрикосовском поселении Уссурийского городского округа. На этом месте идут раскопки жилищ бохайской эпохи и производственных комплексов. В 2024 году на территории Абрикосовского поселения возле реки Кроуновка обнаружили печь для обжига черепицы — это второе место в Приморье, где их удалось найти, ранее такие встречались только на территории Краскинского городища.
Вторая экспедиция проведена на Криничном городище под руководством кандидата исторических наук Яны Анзулис, где ученые исследовали жилище людей эпохи палеометалла (предварительно 3, 5тыс. −2,5 тыс. лет назад). Во время исследования Криничного городища в Хорольском районе ученые исследовали около 127 кв. м — это жилищная западина и предполагаемый вход в городище.
В Краскинском городище раскопки проводились сотрудниками сектора при участии коллег из сектора первобытной археологии на двух участках общей площадью 219 кв. м. Исследования проводились совместно с Хэйлунцзянским университетом города Харбина и Пекинским объединенным университетом. Всего в них приняли участие 11 человек.
«Китайские коллеги активно сотрудничают с нами в плане исследования памятников бохайской эпохи. На следующий год также планируется совместная экспедиция, и наша общая работа также идет уже не первый год», — обозначила Гельман.