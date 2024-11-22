В РФ построили 3D-модель месторождения асбеста для снижения углеродного следа

НОВОСИБИРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Ученые провели экспедицию на месторождение хризотил-асбеста Ак-Довурак в Туве и построили 3D-модель отвалов месторождения. Это позволит определить, как много углекислого газа сможет поглотить подобный материал, и включить эти данные в Национальный кадастр антропогенных выбросов парниковых газов, сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ).
Асбест — это материал из класса «силикаты», который широко применяется в строительстве. Месторождение, на территории которого работали ученые, относится к ныне не действующему асбестовому горно-обогатительному комбинату «Туваасбест». В 1990-е годы добыча сырья на месторождении была прекращена. Однако отвалы, оставшиеся после добычи, по мнению ученых, могут поглощать из атмосферы углекислый газ и образовывать минералы на его основе.
«С задействованием беспилотного летательного аппарата была проведена видеосъемка отвалов месторождения и построена 3D-модель объекта, необходимая для определения объемов складированного материала. Общая площадь отвалов составила 82 га, максимальная высота — 70 метров», — говорится в сообщении.
Полученные благодаря моделированию данные позволят определить способность поглощения атмосферного углекислого газа отходами обогащения асбеста для месторождения Ак-Довурак и территории России в целом. Как отметили в пресс-службе, в стране есть несколько месторождений со схожим химическим составом отвалов.
«Наша задача — оценить объемы поглощения СО2 такими антропогенными экосистемами. В России существует немало подобных объектов, но их вклад в депонирование углеводорода не оценен и не включен в Национальный кадастр антропогенных выбросов парниковых газов, который составляется ежегодно. Наша задача — произвести оценку потенциала поглощения углекислого газа именно такими антропогенными экосистемами и выработать рекомендации к уточнению коэффициентов при расчете кадастра антропогенных выбросов», — приводит пресс-служба слова специалиста Климатического центра НГУ Сергея Цветкова.