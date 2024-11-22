В РФ построили 3D-модель месторождения асбеста для снижения углеродного следа

Асбест — это материал из класса «силикаты», который широко применяется в строительстве. Месторождение, на территории которого работали ученые, относится к ныне не действующему асбестовому горно-обогатительному комбинату «Туваасбест». В 1990-е годы добыча сырья на месторождении была прекращена. Однако отвалы, оставшиеся после добычи, по мнению ученых, могут поглощать из атмосферы углекислый газ и образовывать минералы на его основе.