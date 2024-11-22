Во Владивостоке эвакуировали людей с торгового центра «Первореченский»

Остается дождаться официального комментария ведомств. «Комсомолка» ждет ответа от пресс-службы МВД. Ранее мы писали о том, как из ТРК «Седанка Сити» во Владивостоке эвакуировали людей из-за подозрительной машины с муляжами гранат в салоне. В тот день задержали двоих мужчин, при них было охолощенное оружие. Не так давно владельца этого самого оружия отпустили на свободу.