Во Владивостоке эвакуировали людей с торгового центра «Первореченский»

Во Владивостоке эвакуировали торговый центр «Первореченский». Очевидцы прислали кадры, как люди стоят у дверей, а из здания выходит сотрудник полиции. Редакции рассказали, что на месте работали сотрудники Росгвардии и МВД. В новых медиа пишут, якобы в ведомства поступило сообщение о минировании ТЦ. Информация пока не подтверждена, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
«КП» также уточнила информацию у представителей торгового центра. Нам ответили, что на месте действительно были правоохранительные органы, но сейчас ТЦ уже работает в обычном режиме. Видео с места событий мы опубликовали в нашем телеграм-канале.
Остается дождаться официального комментария ведомств. «Комсомолка» ждет ответа от пресс-службы МВД. Ранее мы писали о том, как из ТРК «Седанка Сити» во Владивостоке эвакуировали людей из-за подозрительной машины с муляжами гранат в салоне. В тот день задержали двоих мужчин, при них было охолощенное оружие. Не так давно владельца этого самого оружия отпустили на свободу.