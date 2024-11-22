Штормовое предупреждение объявлено в Приморье

Текущие расчёты Примгидрометцентра по активному циклону таковы: он затронет Владивосток и большую часть региона, будет свирепствовать почти сутки, днём 26 ноября, ночью и днём 27 ноября.
Ожидаются сильные осадки: дождь, мокрый снег, снег. Они будут сопровождаться гололёдными явлениями, местами сильными — гололёдом и налипанием мокрого снега на провода, деревья
Прогнозируемая интенсивность осадков:
при дожде и дожде со снегом 15−45 мм за 12 часов и менее, а в отдельных районах более 50 мм за 12 часов; при снеге 7−19 мм, а в отдельных районах более 20 мм за 12 часов.
Такие осадки квалифицируются как сильные и очень сильные.
Усилится и ветер до 15−24 м/с, во Владивостоке и на отдельных участках побережья с порывами до 27−32 м/с.
Как пояснил глава Примгидрометцентра Борис Кубай, во Владивостоке снег маловероятен, так как в процессе атмосферной циркуляции воздух, имеющий отрицательную температуру, достигнет поверхности земли в городе только к 28 ноября, когда осадки уже прекратятся.
С 28 ноября умеренное похолодание распространится по всему Приморью.