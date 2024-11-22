Ничего себе помог: в Приморье спаситель ударил спасаемого по лицу и лишил его магнитолы

Жителю Приморья дважды не повезло. Сначала он застрял на своей машине, а потом еще получил кулаком по лицу и лишился магнитолы. Необычное дело рассмотрел Хасанский районный суд, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Приморского края.
Началось все с того, что мужчина на автомобиле влетел в яму, из которой не смог выбраться самостоятельно. Помочь ему согласился другой человек, правда, не безвозмездно, а за 15 тысяч рублей.
После завершения спасательной операции помощник попросил оплатить его услугу. Однако водитель не смог перевести деньги из-за отсутствия мобильной связи. Тогда «спасатель» в качестве залога вытащил у него из машины магнитолу, а после попытки владельца вернуть ее ударил его в лицо.
Дело дошло до суда. Однако за это время агрессор возместил пострадавшему больше десяти тысяч рублей нанесенного ущерба, в связи с чем потерпевший снял свои претензии к нему.
Так что суд прекратил уголовное преследование в связи с деятельным раскаянием подсудимого.