В красноярском «Бобровом логе» рассказали, кому могут запретить пользоваться подъемником

Об этом рассказал директор фанпарка Константин Нестеров.
В прошлом году в «Бобровом логе» увеличили количество освещенных зон. В их числе была канатная дорога К1 и трасса № 9 а. По словам Нестерова, после этого руководство фанпарка столкнулось с проблемой. После подъема на канатке в темное время суток одна часть райдеров уходила на трассу № 9 а, другая часть — на неосвещенные склоны, вооружившись налобными фонариками.
«Каждый божий день операторы ратраков (трактора, которые уплотняют снег — прим.ред.) били тревогу, потому что ребята вылетали под колеса. Многие катали с экшн-камерами или стримили в этот момент ради хайпа. Это настоящая катастрофа. Такое поведенин создает риски, как для эстремалов, так и операторов ратраков», — рассказал Константин Нестеров.
Бороться с такими райдерами будет «Лыжный патруль», работающий по аналогии с туристической полицией. Также отряд проследит за новичками, которые поднимаются на трассы не предназначенные для обучения и создают угрозу для других гостей. У контроллеров будут камеры.
Сначала с нарушителем проведут профилактическую беседу. Если это не поможет — ему заблокируют ски-пасс, то есть возможность пользоваться подъемником.
Напомним, ранее стало известно, что в красноярском «Бобровом логе» хотят построить стэш-парк и акватермальный комплекс.