В красноярском «Бобровом логе» рассказали, кому могут запретить пользоваться подъемником

В прошлом году в «Бобровом логе» увеличили количество освещенных зон. В их числе была канатная дорога К1 и трасса № 9 а. По словам Нестерова, после этого руководство фанпарка столкнулось с проблемой. После подъема на канатке в темное время суток одна часть райдеров уходила на трассу № 9 а, другая часть — на неосвещенные склоны, вооружившись налобными фонариками.