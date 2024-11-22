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Трамп нашёл замену взявшему самоотвод Гетцу на пост главы Минюста США

По словам республиканца, ведомство возглавит экс-генпрокурор Флориды Пэм Бонди.

Источник: Аргументы и факты

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Минюст США может возглавить экс-генпрокурор Флориды Пэм Бонди.

Заявление было опубликовано после того, как конгрессмен Мэтт Гетц взял самоотвод.

«Я с гордостью сообщаю, что бывшая генпрокурор великого штата Флорида Пэм Бонди будет нашим следующим генпрокурором», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Напомним, глава Минюста также является генпрокурором Соединённых Штатов.

Ранее конгрессмен Мэтт Гетц заявил, что снимает свою кандидатуру с рассмотрения на пост генерального прокурора и главы Минюста США.

По данным СМИ, Гетц не просил себе этот пост. Кроме того, конгрессмен подозревался в сексуальных домогательствах и употреблении наркотиков. Он отвергает эти обвинения.