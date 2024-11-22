Сотни актов сверки электропотребления собрали в Братске

В Братске администрация собрала сотни актов сверки потребления электричества. Оказалось, что жители не вписываются в предлагаемую норму 3,9 тысячи кВт/час. Речь идет о тех сибиряках, у кого в домах установлено электроотопление. Об этом сообщили в администрации Братска.
— Сегодня мы видим точно, что даже небольшие дома площадью 60−70 квадратных метров потребляют в зимние месяцы электроэнергии более шести тысяч кВт/час, — поделился мэр города Александр Дубровин.
Теперь собранные акты отправят в правительство Иркутской области. Они послужат доказательством, что жители северных районов зимой тратят электричества больше предполагаемой нормы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Братской ГЭС появились почти 80 световых опор. При строительстве плотины они не были заложены в проект.