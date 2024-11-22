Сотни актов сверки электропотребления собрали в Братске

В Братске администрация собрала сотни актов сверки потребления электричества. Оказалось, что жители не вписываются в предлагаемую норму 3,9 тысячи кВт/час. Речь идет о тех сибиряках, у кого в домах установлено электроотопление. Об этом сообщили в администрации Братска.