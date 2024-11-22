Рабочая неделя на Южном Урале завершится теплой погодой

Температура воздуха днем составит от −3 до +2 градусов. Ветер южный, юго-западный 4−9 метров в секунду, порывы до 13.
В Челябинске сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит от −1 до +1 градуса. Ветер южный, юго-западный 4−9 метров в секунду, днем порывы до 13.
День Ангела сегодня, 22 ноября, у Александра, Антона, Виктора, Дмитрия, Ильи, Иосифа, Константина, Матроны, Нестора, Порфирия, Семена, Тимофея, Федора.
Между прочим, 22 ноября 2024 года отмечают Матренин день. Согласно народным приметам, сегодня нельзя одеваться неподобающим образом. Дело, а том, что неподходящая по сезону одежда может принести болезни.