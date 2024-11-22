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Рабочая неделя на Южном Урале завершится теплой погодой

В пятницу, 22 ноября, в Челябинской области будет переменная облачность, без существенных осадков.

Сейчас в Ричмонде: +4° 5 м/с 60% 749 мм рт. ст. +6°

Температура воздуха днем составит от −3 до +2 градусов. Ветер южный, юго-западный 4−9 метров в секунду, порывы до 13.

В Челябинске сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит от −1 до +1 градуса. Ветер южный, юго-западный 4−9 метров в секунду, днем порывы до 13.

День Ангела сегодня, 22 ноября, у Александра, Антона, Виктора, Дмитрия, Ильи, Иосифа, Константина, Матроны, Нестора, Порфирия, Семена, Тимофея, Федора.

Между прочим, 22 ноября 2024 года отмечают Матренин день. Согласно народным приметам, сегодня нельзя одеваться неподобающим образом. Дело, а том, что неподходящая по сезону одежда может принести болезни.