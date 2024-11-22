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Рейтинг топ-5 худших дорог Новосибирска составили местные жители

Жители города высказали свое мнение.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирцы составили антирейтинг из 5 городских дорог, по которым неудобно ездить. Топ был составлен из учёта оценок пользователей 2ГИС.

Так, самой худшей дорогой оказалась улица Волочаевская. На втором месте — проезд Энергетиков, следом идёт улица Сибиряков-Гвардейцев.

На четвёртом месте антирейтинга оказался участок улицы Кирова в районе остановки Зорге. А на пятом месте — Большевистская улица.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что новосибирцы составили рейтинг худших районов города. Антирейтинг основан на оценках пользователей в 2ГИС.

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