Рейтинг топ-5 худших дорог Новосибирска составили местные жители

Новосибирцы составили антирейтинг из 5 городских дорог, по которым неудобно ездить. Топ был составлен из учёта оценок пользователей 2ГИС.
Так, самой худшей дорогой оказалась улица Волочаевская. На втором месте — проезд Энергетиков, следом идёт улица Сибиряков-Гвардейцев.
На четвёртом месте антирейтинга оказался участок улицы Кирова в районе остановки Зорге. А на пятом месте — Большевистская улица.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что новосибирцы составили рейтинг худших районов города. Антирейтинг основан на оценках пользователей в 2ГИС.