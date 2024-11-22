Улица Астаны названа в честь экс-премьера Казахстана

«Нурлан Утепович был политиком, государственником, упорно трудившимся и оставшимся в истории независимого Казахстана. Когда возглавлял правительство страны, он провёл множество важных реформ и внёс большой вклад в улучшение работы госаппарата. А за годы руководства нефтегазовой отраслью повысил инвестиционный потенциал страны и придал отрасли новый импульс. Всю свою сознательную жизнь он посвятил благополучию страны, развитию нефтегазовой отрасли. Некоторое время он прожил в столице. Будучи здесь, он принимал важные решения. Несомненно, многое из того, что он сделал, было вписано золотыми буквами в историю независимой страны. Чествование деятелей, служивших стране, пропаганда подрастающему поколению — дело необходимое. Этим мы сможем воспитать поколение сильных граждан. Могу с уверенностью сказать, что имя Нурлана Утеповича никогда не забудется».