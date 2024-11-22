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Матч хабаровского «Амура» против «Адмирала» покажут в кино

Трансляция состоится 24 ноября в кинотеатре «Гигант».

Источник: ХК "Адмирал"

В воскресенье, 24 ноября, состоится дальневосточное дерби Континентальной хоккейной лиги между хабаровским «Амуром» и владивостокским «Адмиралом». Прямой эфир матча покажут на большом экране в кинотеатре «Гигант», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Прямая трансляция начнется в 16:50 по хабаровскому времени. Зрителей будут ждать маскоты команды, группа поддержки «тигров» Amurgirls, различные конкурсы и призы.

Начиная с прошлого года противостояние в турнире Континентальной хоккейной лиги хабаровской и владивостокской команд представляет собой борьбу за неофициальный Кубок Икры. В этом сезоне команды проведут шесть встреч, та из них, которая выиграет больше матчей или забьет больше шайб, и станет обладателем этого трофея. В прошлом году кубок достался «Адмиралу». В нынешнем состязании пока ведет владивостокская команда со счетом 1:0.

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