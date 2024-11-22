Матч хабаровского «Амура» против «Адмирала» покажут в кино

Начиная с прошлого года противостояние в турнире Континентальной хоккейной лиги хабаровской и владивостокской команд представляет собой борьбу за неофициальный Кубок Икры. В этом сезоне команды проведут шесть встреч, та из них, которая выиграет больше матчей или забьет больше шайб, и станет обладателем этого трофея. В прошлом году кубок достался «Адмиралу». В нынешнем состязании пока ведет владивостокская команда со счетом 1:0.