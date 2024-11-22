В Омске вторые сутки подряд идёт снег

Всю ночь дорожники расчищали основные магистрали. Мэр Омска призвал с пониманием отнестись к работе снегоуборочной техники в течение всего дня. Дорожная обстановка толкает мэрию на крайние меры — выводить всю технику для уборки автомагистралей и в часы пик. Также вручную силами сотрудников УДХБ идет очистка подходов к остановкам общественного транспорта и переходам.