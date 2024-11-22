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В Омске вторые сутки подряд идёт снег

Коммунальщики в авральном режиме проводят уборку снега с дорог Омска.
Источник: Комсомольская правда

Омск продолжает погружаться в снежную дымку, в городе этой ночью снова шел снег. Такая обстановка осложняет жизнь коммунальщикам и автолюбителям. В данный момент вся снегоуборочная техника задействована для уборки центральных улиц.

«Прошлой ночью и сегодня в течение дня бригады окружных ДЭУ проводили обработку дорог противогололёдными материалами, прометание и расчистку тротуаров. За этот период было использовано более 1000 тонн пескосоляной смеси», — сообщил накануне мэр Омска Сергей Шелест в своём ТГ-канале.

Всю ночь дорожники расчищали основные магистрали. Мэр Омска призвал с пониманием отнестись к работе снегоуборочной техники в течение всего дня. Дорожная обстановка толкает мэрию на крайние меры — выводить всю технику для уборки автомагистралей и в часы пик. Также вручную силами сотрудников УДХБ идет очистка подходов к остановкам общественного транспорта и переходам.